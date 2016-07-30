На Олімпійські ігри в Ріо не допущений 121 російський спортсмен

Міністр спорту Росії Віталій Мутко назвав кількість російських спортсменів, які виступатимуть на Олімпіаді в Ріо в ефірі російського каналу «Матч ТВ».

«На сьогоднішній ранок можу сказати, що в Ріо нами буде представлено 29 видів спорту з 34-х, 266 спортсменів», - сказав Мутко.

У свою чергу, в початковій заявці Олімпійського комітету Росії, яка була оприлюднена 20 липня, значилися 387 спортсменів. Таким чином, склад команди вже скорочено майже на третину - 121 особу.

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Раніше стало відомо, що в турнірі не візьмуть участь збірні Росії з легкої атлетики (за винятком Дар'ї Клішиної) і важкої атлетики у повному складі. Також були виключені ряд спортсменів в інших видах спорту.

У той же час, у жіночій гандбольній збірній, команди з художньої гімнастики та фехтування всі спортсмени РФ благополучно здали допінг-тест і допущені до участі у змаганнях.

Як повідомляв УНІАН, Олімпіада в Бразилії пройде з 5 по 21 серпня.