У Ріо пограбували журналіста, що прибув на Олімпіаду

Колишній китайський легкоатлет Ши Дунпен, який нині працює репортером на одному з китайських телеканалів, став жертвою майстерно підготовленого пограбування під час заселення в готель в Ріо-де-Жанейро, куди він прибув для висвітлення Олімпійських ігор-2016, повідомляє Р-Спорт із посиланням на офіційний сайт Міжнародної асоціації спортивної преси (AIPS).

Інцидент стався 25 липня. Приблизно о 22:30 за місцевим часом Ши Дунпен разом з оператором заселялися в готель, як раптом один з місцевих жителів кинувся прямо на колишнього спортсмена. Невідомий, який справляв враження п'яного, повалив Ши Дунпена на підлогу, а потім втік. Тоді оператор погнався за порушником, а сам Ши Дунпен подався до вбиральні, щоб почистити одяг. За хвилину, коли репортер вийшов з вбиральні, а оператор повернувся в готель, вони виявили, що все їх відеообладнання зникло.

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За записами камер відеоспостереження гості з Китаю зрозуміли, що стали жертвами чітко спланованою крадіжки. Як тільки оператор вибіг з готелю, а Ши Дунпен пішов у вбиральню, напарник "п'яниці" швидко увійшов в готель і забрав все обладнання.

Влада Бразилії залучила для забезпечення безпеки гостей, вболівальників і спортсменів під час Олімпіади чотири мільйона військових і чотири мільйони поліцейських.

Як повідомляв УНІАН, Ігри-2016 в Ріо відбудуться з 5 по 21 серпня.