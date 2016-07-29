Російських важкоатлетів відсторонили від Олімпіади

Збірну Росії з важкої атлетики у повному складі відсторонили від участі в Олімпійських іграх 2016 року. Таке рішення ухвалила Міжнародна федерація важкої атлетики, повідомляє її прес-служба.

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У повідомленні IWF зазначено, що виконавча Рада Міжнародної Федерації важкої атлетики ретельно вивчила питання участі російських спортсменів в Олімпійських іграх. Зокрема, було розглянуто доповідь Всесвітньої антидопінгової організації (ВАДА). Рішення про недопуск спортсменів вступає в силу сьогодні.

Олімпійський комітет РФ планував відправити на Ігри вісьмох важкоатлетів.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова спеціальної антидопінгової комісії WADA Річард Макларен заявив про причетність російської влади до створення системи, яка покривала позитивні допінг-проби російських спортсменів на Олімпіаді-2014 в Сочі. В організації вважають, що розслідування відкрило найгучніше зловживання владою, яке коли-небудь було в спорті. WADA закликало спортивне співтовариство усунути російських спортсменів від всіх міжнародних змагань, включаючи Олімпіаду-2016.

"Допінг-схеми у 30 видах спорту в Росії означають, що ніякої презумпції невинуватості по відношенню до Росії більше не може бути", - підкреслив офіційний представник агентства Бен Ніколс.

МОК дозволив збірній Росії брати участь на Олімпіаді. Разом з тим, він доручив Федераціям на основі вироблених інструкцій самостійно визначити російських спортсменів, які будуть брати участь в Іграх.