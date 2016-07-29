IAAF не знайшла підстав для перегляду рішення щодо недопуску росіянки Ісінбаєвої на Ігри

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) не знайшла підстав для перегляду рішення щодо недопуску дворазової олімпійської чемпіонки у стрибках з жердиною Олени Ісінбаєвої на Ігри в Ріо-де-Жанейро, повідомили агентству "Р-Спорт" у прес-службі організації.

У четвер, 28 липня, Ісінбаєва повідомила, що звернулася до IAAF з проханням переглянути рішення і допустити на Олімпіаду в Ріо. Пізніше сама спортсменка повідомила, що IAAF відмовила їй.

На Олімпіаді виступить тільки одна легкоатлетка з Росії – Дар'я Клішина.

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"Так, IAAF отримала лист від Ісінбаєвої з проханням переглянути її справу. Лист було ретельно вивчено радою з допінгу IAAF, і було прийнято рішення, що немає підстав для перегляду нашого рішення", - сказали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня IAAF оголосило про дискваліфікацію всієї збірної Росії, за винятком однієї спортсменки на змагання Олімпіади-2016. Пізніше Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) рекомендувало Міжнародному олімпійському комітету виключити з числа учасників Ігор в Ріо всю збірну Росії в повному складі. МОК відхилив рекомендацію WADA й офіційно дозволив збірній Росії брати участь в Іграх.