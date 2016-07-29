В Росії визнали - Олімпіада-2016 може стати найгіршою для команди з 1996 року

Збірна Росії на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро може розраховувати на 12-15 золотих медалей, що принесе їй четверте-п'яте місце в неофіційному командному заліку, повідомляє ТАСС.

Ігри в Ріо-де-Жанейро за кількістю нагород можуть стати гіршими для Росії з 1996 року, коли вона вперше постала окремою командою.

Читайте такожСкладу Росії на Олімпіаду можуть скоротити на 90 відсотків - ЗМІ

З Олімпіади-2000 в австралийсокм Сіднеї, коли були виграні 32 золоті медалі (як підсумок - друге місце в загальному заліку), результати збірної Росії незмінно погіршуються. У 2012 році у Лондоні було завойовано 22 золота, що не дозволило піднятися вище четвертого загальнокомандного місця - услід за США, Китаєм і Великобританією.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення про допуск спортсменів РФ на Олімпійські ігри. Раніше Всесвіітнє антидопінгове агентство рекомендувало МОК відсторонити від Ігор всю збірну Росії в повному складі. Ще раніше Міжнародна федерація легкої атлетики відсторонила практично всіх спортсменів Росії від участі у змаганнях. До виступу на Олімпіаді допущена тільки Дар'я Клішина (стрибки у довжину).