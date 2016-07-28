НОК опублікував офіційний розклад змагань Олімпіади-2016 в Ріо за участю українських спортсменів
15:07, 28 липня 2016Ріо-2016
1421
5 серпня у бразильському Ріо-де-Жанейро стартує головна спортивна подія чотириріччя – Ігри XXXI Олімпіади.
206 українців вийдуть на старт Ігор в Ріо / noc-ukr.org
206 українців змагатимуться у 27 видах спорту, а щоб вболівальникам було зручніше палко підтримувати кожного нашого героя, Національний олімпійський комітет України підготував довідник «День за днем», повідомляє прес-служба НОК.
Саме тут вболівальник може отримати детальну інформацію щодо виду спорту, дисципліни та часу проведення змагань за участю синьо-жовтої збірної кожного дня.
Читайте такожВиконком НОК затвердив склад збірної України на Ігри-2016 в Ріо-де-Жанейро
У довіднику вказаний офіційний час змагань столиці Ігор, тобто +6 годин від київського. Наприклад, якщо змагання розпочинаються о 17.00 за місцевим часом, у Києві це вже буде 23.00
Завантажити «День за днем» можна за цим посиланням.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter