Чемпіонка світу та Європи зі стрибків у воду Прокопчук: "Маю олімпійську мрію, але скажу про неї після Ігор"

По приїзду до столиці Олімпіапди-2016 лідер української збірної зі стрибків у воду Юлія Прокопчук розповіла про довгий шлях до Ріо, свій настрій та мрії на Олімпійських іграх, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету.

«Переліт видався хоч і тривалим, але разом з тим і неважким. З нашими представниками інших видів спорту політ був веселим. Багато спілкувались, жартували. Втома, звичайно, є, але невеличка. Навіть спати не хочеться», - розповіла стрибунка у воду.

«В лютому на змаганнях Кубка світу ми вже виступали в Ріо-де-Жанейро. Тут відкритий басейн, це додає певних нюансів. Погода може внести корективи. Приїхали заздалегідь, щоб адаптуватися до всіх моментів, потренуватись в умовах максимально наближених до олімпійських змагань», - говорить спортсменка.

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Для Юлії Прокопчук Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро стануть вже третіми в її спортивній кар’єрі.

«Думаю зараз має бути психологічно легше. Першого разу був мандраж, в Олімпійському селищі багато твоїх суперників, зіркових спортсменів. Звичайно і зараз буде адреналін, хвилювання, але вірю, що буде легше справитись з цим. Маю олімпійську мрію, але скажу про неї після Ігор», - зазначила спортсменка.

Як повідомляв УНІАН, ХХХІ Олімпійські ігри-2016 у Ріо-де-Жанейро відбудуться з 5 по 21 серпня.