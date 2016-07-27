Українські бадмінтоністи дізнались суперників по олімпійському турніру в Ріо

Україну на найголовнішому старті чотириріччя представлятимуть Марія Улітіна та Артем Почтарьов, для яких ці Ігри стануть першими у кар’єрі, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету.

Серед чоловік, які перші вступають у боротьбу за вихід до наступного раунду змагань, візьмуть участь 41 спортсмен, а у жінок – 40.

Марія Улітіна потрапила до групи G, де вестиме боротьбу з представницями Індії та Бразилії, а Артем Почтарьов – до групи N, де зустрінеться з бадмінтоністами з Південної Кореї та ЮАР.

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«Суперники сильні, хоча нашим під силу їх пройти. Звичайно будуть боротись. Зараз старанно працюють на зборах, Артем – у Харкові, Марія – у Дніпропетровську», - прокоментував жеребкування президент Федерації бадмінтону України Віктор Швачко.

Олімпійський турнір з бадмінтону розпочнеться у Ріо-де-Жанейро 11 серпня, курс на Бразилію українці візьмуть 2 серпня.