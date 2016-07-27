Гімнаст Верняєв напередодні Ігор у Ріо: "В квітні тут виступали на олімпійській кваліфікації, тому знаємо, що варто очікувати"

Про останні дні підготовки Олег Верняєв розповів прес-службі Національного олімпійського комітету.

«Намагаюсь багато не думати про змагання. Просто відповідально роблю свою справу. Попереду ще 10 днів, які пройдуть у форматі дворазових тренувань. Підійдемо в бойовій формі», - говорить гімнаст.

«Акліматизація проходить нормально. Я стільки «налітав» за останній час, що довготривалий авіапереліт - це для мене не проблема. До того ж, мені набагато складніше звикнути до часових змін в інший бік – як у Японії або Китаї. А так – аби була гаряча вода, зручна подушка й гарні можливості відпочити та відіспатись, щоб відновитись від напружених тренувань. Зі мною електронна приставка, тому змагатимемось з хлопцями у вільний час, подивимось, хто краще грає у футбол», - ділиться один із лідерів Олімпійської збірної.

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«Наразі готуємось на тренувальній арені, випробувати змагальний зал зможемо за день до старту. В квітні тут виступали на олімпійській кваліфікації, тому знаємо, що варто очікувати. Все буде добре», - запевнив Верняєв.

Неодноразовий чемпіон світу та Європи, а також переможець перших Європейських ігор Баку-2015 Верняєв є одним з претендентів на медалі Ігор-2016 в Ріо-де-Жанейро.

Як повідомляв УНІАН, Олімпійські ігри в Ріо відбудуться з 5 по 21 серпня.