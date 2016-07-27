IAAF відмовила Мутку в допуску російських легкоатлетів на Олімпіаду в Ріо
Глава Міжнародної федерації легкої атлеткии Коу надіслав відповідний лист міністру спорту РФ Мутко.
Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) відхилила прохання міністра спорту РФ Віталія Мутко про допуск російських легкоатлетів, які відповідають критеріям МОК, на Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро, повідомляє Р-Спорт із посиланням на Twitter журналіста ITV Стіва Скотта.
На Іграх з російських легкоатлетів виступить тільки стрибунка в довжину Дар'я Клішина, йдеться в листі глави IAAFСебастьяна Коу.
Мутко в понеділок написав листа Коу з проханням про перегляд рішення щодо допуску російських легкоатлетів на Олімпійські ігри 2016 року в Ріо-де-Жанейро.
"Вчора ми отримали лист від міністра Мутко з проханням про перегляд рішення по російським легкоатлетам. Ми відповіли міністру, пояснивши, що IAAF діяла відповідно з правилами, які підтримав CAS. Запит від 68 спортсменів про можливість брати участь в Іграх був ретельно розглянутий радою IAAF з допінгу на індивідуальній основі, і лише один спортсмен відповідав критеріям. CAS розглянув апеляції 67 спортсменів і відхилив їх. Немає жодних підстав для перегляду рішення IAAF", - йдеться в листі Коу.
Як повідомляв УНІАН, МОК 24 липня прийняв рішення віддати міжнародним спортивним федераціям остаточне право допускати чи не допускати російських спортсменів до участі в Олімпіаді. При цьому в релізі МОК йдеться, що IAAF вже прийняла негативне рішення по російським легкоатлетам.