IAAF відмовила Мутку в допуску російських легкоатлетів на Олімпіаду в Ріо

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) відхилила прохання міністра спорту РФ Віталія Мутко про допуск російських легкоатлетів, які відповідають критеріям МОК, на Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро, повідомляє Р-Спорт із посиланням на Twitter журналіста ITV Стіва Скотта.

На Іграх з російських легкоатлетів виступить тільки стрибунка в довжину Дар'я Клішина, йдеться в листі глави IAAFСебастьяна Коу.

Мутко в понеділок написав листа Коу з проханням про перегляд рішення щодо допуску російських легкоатлетів на Олімпійські ігри 2016 року в Ріо-де-Жанейро.

"Вчора ми отримали лист від міністра Мутко з проханням про перегляд рішення по російським легкоатлетам. Ми відповіли міністру, пояснивши, що IAAF діяла відповідно з правилами, які підтримав CAS. Запит від 68 спортсменів про можливість брати участь в Іграх був ретельно розглянутий радою IAAF з допінгу на індивідуальній основі, і лише один спортсмен відповідав критеріям. CAS розглянув апеляції 67 спортсменів і відхилив їх. Немає жодних підстав для перегляду рішення IAAF", - йдеться в листі Коу.

Як повідомляв УНІАН, МОК 24 липня прийняв рішення віддати міжнародним спортивним федераціям остаточне право допускати чи не допускати російських спортсменів до участі в Олімпіаді. При цьому в релізі МОК йдеться, що IAAF вже прийняла негативне рішення по російським легкоатлетам.