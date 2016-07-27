Збірні Росії з художньої гімнастики та фехтування допустили на ОІ в повному складі

Збірна Росії з художньої гімнастики допущена Міжнародною федерацією гімнастики (FIG) до Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро в повному складі, повідомила ТАСС президент Всеросійської федерації художньої гімнастики і головний тренер національної команди Ірина Вінер-Усманова.

"Сьогодні вранці ми отримали офіційний документ від FIG про допуск нашої команди до Олімпіади в повному складі", - сказала вона.

В індивідуальній програмі на Іграх збірну Росії представлять Яна Кудрявцева і Маргарита Мамун. У групових вправах виступлять Анастасія Максимова, Близнюк Анастасія, Марія Толкачова, Анастасія Татарева і Віра Бірюкова.

Всі гімнастки є претендентками на нагороди і займають провідні позиції у світовому рейтингу.

Крім того, Міжнародна федерація фехтування (FIE) допустила всю збірну Росії до участі в Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро, повідомляється в релізі організації, що опинився в розпорядженні агентства "Р-Спорт".

"FIE також сформувала пул російських фехтувальників, які мають право на участь в Олімпійських іграх в Ріо. Він складається з 16 спортсменів, які пройшли кваліфікаційний відбір для участі в іграх, плюс чотири P-акредитації (резервних). Крім того, під керівництвом FIE і під контролем PWC, 24 російських фехтувальника (в їх числі 16 спортсменів, які пройшли кваліфікаційний відбір для участі в ОІ) здали тести 20-25 червня 2016 року під час чемпіонату Європи-2016. Всі 24 тести показали негативні результати. Допінг-тести проводилися незалежною зовнішньою лабораторією в Дрездені", — йдеться в заяві FIE.

Як повідомляв УНІАН, Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) в неділю ухвалив рішення не усувати всю збірну Росії від Олімпіади-2016, залишивши право визначати, хто зможе виступити на Іграх в Ріо-де-Жанейро, міжнародним спортивним федераціям при виконанні росіянами ряду критеріїв. Російські спортсмени, які раніше мали проблеми з допінгом, не будуть допущені до участі в Олімпійських іграх, які пройдуть з 5 по 21 серпня.