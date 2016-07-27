Федерер не зіграє на Олімпіаді в Ріо і пропустить залишок сезону

Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер, який займає третє місце в рейтингу ATP, оголосив, що пропустить залишок сезону через травму коліна. Про це 34-річний спортсмен написав на своїй сторінці в Facebook.

Таким чином, Федерер не зможе взяти участь в Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро, а також турнірі "Великого шолома" US Open.

"Я з величезним сумом повідомляю, що змушений пропустити Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро, а також не зможу виступити в цьому сезоні. Після Читайте такожФедерер не зможе оновити рекорди Вімблдону: у фіналі зіграють Маррей і Раонічконсультацій з лікарями і моєю командою я прийняв важке рішення більше не виходити на корт, оскільки мені потрібна більш інтенсивна реабілітація після операції на коліні, перенесеної раніше в цьому сезоні", — зазначив тенісист.

Нагадаємо, Федерер є 17-разовим переможцем турнірів "Великого шолома" і чемпіоном Олімпіади-2008 в Пекіні. Швейцарець вважається одним з найкращих спортсменів за всю історію великого тенісу.