Склад Росії на Олімпіаду можуть скоротити на 90 відсотків - ЗМІ

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) має намір залучити незалежного експерта для того, щоб відсіяти від Олімпіади-2016 тих російських спортсменів, які напередодні Ігор у Ріо піддавалися недостатньо суворої антидопінгової перевірці. Про це повідомляє Sport Arena, посилаючись на The Telegraph.

Читайте такожУ WADA розчаровані рішенням МОК допустити Росію до Олімпіади-2016Передбачається, що в підсумку цей відсів може скоротити склад збірної Росії на Олімпіаду приблизно на 90 відсотків. Таким чином, замість запланованих майже 400 спортсменів Росію в Бразилії представлять всього 40 атлетів.

Як повідомляв УНІАН, у неділю МОК прийняв рішення допустити збірну Росії до Олімпіади в Ріо. Долю російських спортсменів тепер вирішуватимуть міжнародні федерації по кожному окремому виду спорту.

Критерії, яким російські спортсмени повинні відповідати для допуску на Олімпіаду, є досить жорсткими. Зокрема, не зможуть виступити на Іграх російські атлети, які раніше були викриті в прийомі заборонених препаратів, а також спортсмени, які згадуються в доповіді комісії Всесвітнього антидопінгового агентства.