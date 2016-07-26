НОК розпочав всеукраїнський флешмоб "Бажаємо перемог!" у підтримку олімпійської збірної

Під час проводів збірної команди України на Ігри XXXI Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро, відбулась презентація спеціальної марки та конверту, які візьмуть участь у всеукраїнському флешмобі «Бажаємо перемог!», повідомляє прес-служба НОК України.

Процедура спецпогашення була проведена на Софіївській площі за участю президента НОК Сергія Бубки, Міністра молоді та спорту Ігоря Жданова і генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського.

З 23 липня марка введена в обіг тиражем 131 тис. примірників та вважається дійсною для оплати послуг з пересилання письмової кореспонденції.

Дизайн марки, конверту та штемпеля розробив Володимир Таран спільно з працівниками НОК України.

Всі бажаючі можуть долучитись до Всеукраїнського флешмобу «Бажаємо перемог!», який ініційований з метою підтримки наших спортсменів на Олімпійських іграх в Ріо.

Читайте такожВ Києві відбулися урочисті проводи олімпійців на Ігри в Ріо-де-Жанейро

Для цього потрібно написати листа або побажання будь-якому улюбленому атлету чи команді, вкласти все це в олімпійський конверт з наклеєною олімпійською маркою на надіслати на адресу Національного олімпійського комітету: вул. Хорива , 39-41, м. Київ 04071. Також обов’язковою умовою є зазначення спеціального хештегу флешмобу #UWinRio.

Всі листи будуть передані особисто спортсменам, яким вони адресовані.

Окрім того, надіслані листи автоматично беруть участь у розіграші подарунків від Національного олімпійського комітету України та Укрпошти.

Як повідомляв УНІАН, Ігри в Ріо відбудуться з 5 по 21 серпня.