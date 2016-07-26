МОК може скоротити склад збірної Росії на 40 осіб

Не пройти відбір до участі в Олімпійських іграх-2016 за всіма критеріями Міжнародного олімпійського комітету можуть до 40 російських спортсменів, повідомляє sportbox.ru.

Разом з тим, за інформацією британських ЗМІ МОК прогнозує, що до 90% членів національної команди Росії не зможуть бути допущені до участі в Іграх. Для перевірки російських спортсменів будуть покликані незалежні експерти. Крім того, міжнародні федерації з різних видів спорту можуть послідувати прикладу ІААФ (легкоатлетична федерація) та усунути всіх представників Росії в даному виді спорту.

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18 липня комісія ВАДА на чолі з Маклареном представила доповідь, у якому Росія обвинувачується у створенні державної програми приховування позитивних проб спортсменів. За попередньою інформацією експертів, з 2010 року було підмінено кілька сотень проб російських атлетів.

24 липня виконком МОК все ж допустив збірну Росії до Олімпіади-2016, зазначивши, що спортсмени з допінгової історією не зможуть поїхати в Бразилію. Долю решти росіян будуть вирішувати міжнародні федерації з видів спорту.