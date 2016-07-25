Міжнародна федерація плавання не допустила сімох росіян до Олімпіади

Міжнародна федерація плавання (FINA) відсторонила сім представників збірної Росії з плавання від участі в Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє офіційний сайт FINA.

Четверо плавців не пройшли за критерієм Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про відсутність допінгової історії. Це Міхаїл Довгалюк, Юлія Єфімова, Наталія Ловцова та Анастасія Крапівіна.

Імена ще трьох спортсменів фігурують у доповіді комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). Це Нікіта Лобінцев, Владімір Морозов, Дар'я Устінова.

Також FINA прийняла рішення провести повторне тестування допінг-проб всіх російських учасників, зібраних під час чемпіонату світу в Казані.

Як повідомляв УНІАН, вчора виконком МОК дозволив збірній Росії брати участь на Олімпіаді. Разом з тим, він доручив спортивним федераціям на основі вироблених інструкцій самостійно визначити російських спортсменів, які будуть брати участь в Іграх.