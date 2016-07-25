Член Виконкому МОК Бубка: "Виступаю за жорстке покарання всіх винних у допінговому скандалі"

Після засідання Виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету член виконкому МОК та перший віце-президент ІААФ (Міжнародна федерація легкої атлетики) Сергій Бубка надав офіційне роз’яснення щодо резонансного питання дискваліфікації збірної Росії, повідомляє прес-служба НОК України.

"Навколо цієї ситуації виникає багато некоректного трактування прийнятих рішень", - наголосив Бубка.

"МОК зайняв жорстку позицію щодо боротьби з порушеннями антидопінгових правил з боку Росії. На засіданні було встановлено, що проблеми з допінгом в російському спорті існують. Я неодноразово висловлював свою принципову позицію і під час обговорення наполягав на дуже жорсткому покаранні спортсменів, тренерів, чиновників, антуражу, які винні в порушеннях антидопінгових правил", - пояснив Бубка.

"Хотів би донести до суспільства основні позиції рішення виконкому:

Стосовно російських атлетів відміняється презумпція невинуватості.

МОК не задовольняє заявку російських спортсменів на участь в Олімпійських іграх, якщо вони не доведуть свою «чистоту». Участь «чистих» спортсменів може бути виключно і лише за умови виконання чітких та детальних вимог.

Для цього кожна Міжнародна федерація, керуючись Всесвітнім антидопінговим кодексом ВАДА і рішеннями Олімпійського саміту 21 червня 2016 року, створює спільно з ВАДА пул російських спортсменів у своєму виді спорту, та стосовно них зобов’язана провести індивідуальний аналіз антидопінгової історії кожного російського спортсмена.

До уваги можуть братись тільки достовірні і адекватні міжнародні допінг-тести. Результати допінг-тестів, що проводились на території Росії не враховуються.

Відсутність позитивних допінг-тестів не може вважатися міжнародною федерацією достатнім доказом.

Міжнародні федерації повинні проаналізувати інформацію, що міститься в доповіді Макларена. З цією метою будуть отримані від ВАДА імена, які згадуються як порушники, включаючи спортсменів, офіційних осіб та чиновників.

Ніхто із вищезазначених осіб не може бути допущений або акредитований на Олімпійські ігри. Нагадаю, що МОК вже оголосив ізоляцію всіх співробітників Мінспорту Росії, включаючи міністра.

Жоден російський спортсмен, якого хоча б один раз викривали у вживанні допінгу, навіть якщо цей спортсмен вже відбув покарання, не може бути допущений на Ігри Олімпіади 2016 року", - пояснив Бубка.

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"МОК вже відізвав свій патронат щодо проведення усіх міжнародних змагань, включаючи плани щодо Європейських Ігор 2019 року, на території Росії. МОК вимагає від ВАДА продовжити подальше розслідування Макларена. У свою чергу МОК створив Дисциплінарну комісію та продовжує своє розслідування. Слід підкреслити, що ІААФ (Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій) залишила своє рішення стосовно дискваліфікації російських атлетів в силі. Рішення, яке прийняв Міжнародний олімпійський комітет є безпрецедентним. МОК прийняв максимальне жорстке рішення з усіх існуючих, яке юридично можливе на цей момент", - додав Бубка.

"Моя позиція залишається незмінно жорсткою та принциповою по відношенню до порушників антидопінгових правил, хто б це не був, чиновник чи спортсмен", - підсумував голова НОК України.

Як повідомляв УНІАН, Виконком МОК майже одноголосно прийняв рішення дозволити збірній Росії виступити на Олімпійських іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро.