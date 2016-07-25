Німецька газета Bild назвала президента МОК "пуделем Путіна"

Після рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити збірну Росії до Олімпіади-2016 німецька газета Bild назвала президента цієї організації Томаса Баха "пуделем Путіна".

Видання відзначає дружбу президента Росії Володимира Путіна з Бахом і припускає, що Бах поставив цю дружбу вище інтересів спорту.

Bild також нагадує, що німецький функціонер став президентом МОК за підтримки глави РФ.

"Чи робить тепер Бах відповідну послугу? Чи є він "пуделем Путіна", - запитують журналісти видання.

Як повідомляв УНІАН, вчора виконком МОК прийняв рішення допустити збірну Росії до Олімпіади-2016. Всесвітнє допінгове агентство (WADA), а також спортивні чиновники декількох країн світу розкритикували це рішення.