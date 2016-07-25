Україна здобула додаткову ліцензію на Ігри в Ріо у фехтуванні

Міжнародна федерація фехтування (FIE) збільшиила квоту української збірної на Ігри і Ріо на одне місце, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Згідно з нею, українська рапіристка Ольга Лелейко братиме участь в Іграх ХХХІ Олімпіади в бразильському Ріо-де-Жанейро.

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Національний олімпійський комітет Ізраїлю не використав квоту на участь в індивідуальних змаганнях з фехтування на рапірах. Згідно з рейтингом FIE Ольга Лелейко займала місце слідом за ізраїльською спортсменкою Делілою Хатуель, тож право виступити на Іграх-2016 отримала саме українка.

Таким чином, на Олімпійських іграх-2016 Україна буде представлена 206 спортсменами.