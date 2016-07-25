Олімпійський комітет голосував за допуск Росії до Олімпіади "майже одноголосно" - глава МОК

Члени виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК) майже одноголосно проголосували за те, щоб рішення щодо участі збірної Росії Олімпіади-2016 брали міжнародні спортивні федерації. Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на заяву президента МОК Томаса Баха.

"Дане рішення було прийнято практично одноголосно на підставі Читайте такожВ Австралії, США та Німеччини розкритикували МОК за допуск Росії на Олімпіадувідповідальності за застосування допінгу", - сказав Бах.

Як повідомляв УНІАН, виконком МОК прийняв рішення допустити збірну Росії на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро.

Серед 15 членів виконкому на засіданні був присутній Сергій Бубка, який також є президентом НОК України. За словами одного з російських спортивних чиновників, Бубка у питанні відсторонення РФ з Олімпіади-2016 підтримував російську сторону.

Сам Бубка своє ставлення до допінг-скандалу, пов'язаного з російської збірної, публічно не висловлював.