В Австралії, США та Німеччини розкритикували МОК за допуск Росії на Олімпіаду

Уряд Австралії піддав критиці Міжнародний олімпійський комітет (МОК), який вчора допустив збірну Росії до Олімпіади-2016. Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Міністр охорони здоров'я і спорту Австралії Суссан Лей, яка входить до виконкому Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), заявила, що "чистим" спортсменам, не поміченим у вживанні допінгу, доведеться конкурувати на Іграх в Ріо-де-Жанейро з тими, хто опинився під підозрою.

На думку Лей, все, крім повної заборони участі російської збірної на Олімпіаді, може завдати шкоди олімпійського руху. "Я підтримую думку, що будь-які дії, крім рекомендованих WADA [заборонити участь в Іграх усієї російської збірної], затьмарюють Ріо підозрами в скомпрометованій цілісності і завдають шкоди репутації олімпійського руху", — сказала Лей.

Читайте такожВ уряді РФ упевнені, що велика частина збірної країни потрапить на Олімпіаду-2016Рішення МОКу також засудив глава Американського антидопінгового агентства (USADA) Тревіс Тайгерт, який назвав його "ударом по "чистим" спортсменам". На думку Тайгерта, МОК припустився помилки, передавши право остаточного рішення міжнародним федераціям.

Крім того, як пише Deutsche Welle, рішення МОК розкритикували і в німецькому Національному антидопінговому агентстві (NADA). Тут надання права окремим федераціям вирішувати питання допуску російських спортсменів назвали "фатальним сигналом". Наголошується, що вчора в NADA очікували "чіткого сигналу на чистий спорт".

Як повідомляв УНІАН, вчора МОК допустив збірну Росії до Олімпіади-2016. WADA вже висловила розчарування цим рішенням.