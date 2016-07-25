В WADA розчаровані рішенням МОК допустити Росію до Олімпіади-2016

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) висловив "розчарування" рішенням Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який передав спортивним федераціям відповідальність за допуск "чистих" спортсменів з Росії до Олімпіади-2016 і відмовився дискваліфікувати збірну РФ повністю. Про це повідомляє Deutsche Welle, посилаючись на заяву WADA.

За словами президента WADA Крейга Ріді, які наводяться в заяві, розчарування викликало те, що МОК не прислухався до рекомендацій агентства повністю відсторонити російських спортсменів від Олімпіади в Ріо-де-Жанейро. Як зазначив Крейг Ріді, доповідь Річарда Макларена "поза всяким сумнівом, викрила допінг-програму, яку здійснюють за підтримки держави, та яка підриває принципи чистого спорту".

Хоча WADA поважає право МОК самостійно приймати рішення на основі Олімпійської хартії, однак прийняте рішення неодмінно призведе Читайте такожЗвіт WADA: Російський допінг під державним контролем - Die Presseдо браку узгодженості, потенційних викликів і послабить захист чистих атлетів", - додав гендиректор WADA Олів'є Нігглі.

Також невдоволення WADA викликало рішення про неможливість участі Юлії Степанової під "нейтральним" прапором. Саме її викриття допомогли в розслідуванні скандалу.

"WADA постійно підтримувало прагнення Юлії отримати право стартувати на Олімпіаді в Ріо в якості незалежного атлета", - зазначив Нігглі. За його словами, WADA стурбована тим, який сигнал майбутнім можливим інформаторам надсилає таке рішення.

Як повідомляв УНІАН, вчора МОК допустив збірну Росії до Олімпіади-2016.