В уряді РФ упевнені, що більша частина збірної потрапить на Олімпіаду-2016

Міністр спорту Росії Віталій Мутко висловив вдячність Міжнародному олімпійському комітету (МОК) за рішення допустити збірну Росії до Олімпіади-2016, повідомляє ТАСС.

При цьому, він зазначив, що близько 80% російських спортсменів, які потрапили до заявку на Олімпіаду-2016, зможуть відповідати критеріям, пред'явлених МОК.

"Що стосується критеріїв, застосованих до спортсменів збірної Росії напередодні Ігор, то вони дуже жорсткі. Але це певний виклик для нашої команди. Можу вам сказати, що більшість спортсменів збірної Росії підтвердять ці критерії, оскільки 80% наших спортсменів перебували в міжнародному пулі тестування. Вони постійно беруть участь у змаганнях", - сказав Мутко.

"Я впевнений, що більша частина збірної Росії зможе відповідати висунутим критеріям МОК. У нас немає жодного спортсмена-одинака, який з'являється на великому змаганні, а потім зникає. В цілому наша команда складається з досвідчених спортсменів, на яких є повне досьє в міжнародних федераціях", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні МОК прийняв рішення допустити збірну Росії до Олімпіади.