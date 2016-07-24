Офіційно: Збірна Росії допущена до Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прийняв рішення допустити збірну Росії на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро, повідомляє офіційний сайт МОК.

При цьому, рішення про допуск або недопуск окремих російських атлетів на Ігри в Ріо віддано міжнародним спортивним федераціям.

Російські спортсмени, які коли-небудь були викриті у вживанні допінгу, не будуть допущені до Ігор. Крім того, перед Олімпіадою всі члени російської збірної повинні пройти додаткову перевірку на допінг.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбулося засідання виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК), на якій обговорювалася доля російських спортсменів на Олімпіаді-2016. До засідання, що проходило у форматі телеконференції, був допущений президент Олімпійського комітету Росії Олександр Жуков.

Серед 15 членів виконкому МОК був і Сергій Бубка, який також є президентом НОК України. За словами одного з російських спортивних чиновників, Бубка у питанні відсторонення РФ з Олімпіади-2016 підтримував російську сторону.

Раніше Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) закликало спортивне співтовариство усунути російських спортсменів від всіх міжнародних змагань, включаючи Олімпіаду-2016.

Перед цим голова спеціальної антидопінгової комісії WADA Річард Макларен заявив про причетність російської влади до створення системи, яка покривала позитивні допінг-проби російських спортсменів на Олімпіаді-2014 в Сочі.