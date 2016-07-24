У РФ повідомляють, що збірну Росії допустили до Олімпійських Ігор у Ріо

Збірна Росії буде допущена до Олимпийскам Ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро. Про це повідомила генеральний продюсер російського телеканалу "Матч ТВ" Тіна Канделакі, посилаючись на власні джерела.

"Наш джерело повідомило, що збірна Росії буде брати участь в Олімпійських іграх", - написала вона на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Разом з тим, як повідомив на своїй сторінці в Instagram російський журналіст Ілля Тріфанов, Міжнародний олімпійський комітет уже прийняв рішення про допуск або недопуск російської команди до Олімпіади.

Крім того, президент МОК Томас Бах записав з цього приводу відео. Зараз російські ЗМІ знаходяться за дверима штаб-квартири МОК у Лозанні і чекають на прес-релізи.

Як повідомляв УНІАН, раніше Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) закликало спортивне співтовариство усунути російських спортсменів від всіх міжнародних змагань, включаючи Олімпіаду-2016.