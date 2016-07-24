У Ріо-де-Жанейро відкрилося Олімпійське селище

В Олімпійському селищі розташована велика зона харчування місткістю до 5 тис. чоловік, оснащений найсучаснішими тренажерами спортивний зал, клініка, зона відпочинку, салон краси, мультирелігіозний центр і сім пралень, повідомляє Deutsche Welle.

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Селище розташоване на заході бразильського мегаполісу, за півтора кілометри від Олімпійського парку, де відбуватиметься більшість змагань.

За інформацією Міжнародного олімпійського комітету (МОК), у селищі є й так зване "місце скорботи", де відбудеться спеціальна церемонія в пам'ять про людей, які загинули під час Олімпійських ігор. Після проведення Олімпіади всі будівлі й апартаменти буде розпродано заможним громадянам у Бразилії.

Як повідомляв УНІАН, ХХХІ Літні Олімпійські ігри пройдуть у Ріо-де-Жанейро з 5 по 21 серпня. Україну на Олімпіаді представлятимуть більш як 200 спортсменів у 27 видах спорту.