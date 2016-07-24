Президент НОК України Бубка підтримає Росію на засіданні виконкому МОК - російський спортивний чиновник

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка проти відсторонення Росії з Олімпіади-2016 в Ріо. Про це в ефірі російського телеканалу "Матч ТВ" повідомив Перший віце-президент Федерації спортивної боротьби Росії Георгій Брюсов, повідомляє Газета.ги.

"Сергій Бубка на нашій стороні", - заявив спортивний чиновник.

Нагадаємо, Сергій Бубка є членом Виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який сьогодні приймає рішення про можливе відсторонення збірної Росії з Олімпіади-2016.

Засідання розпочалося о 13:00 за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, раніше Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) закликало спортивне співтовариство усунути російських спортсменів від всіх міжнародних змагань, включаючи Олімпіаду-2016.

Крім того, Національний антидопінговий центр України приєднався до антидопінгових агентств країн, що виступили за усунення РФ від участі в Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро.