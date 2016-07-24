Російські ЗМІ: Міжнародний олімпійський комітет не усуватиме російську збірну від Ігор у Ріо

Сьогодні МОК не прийматиме рішення про виключення всіх російських атлетів з числа учасників Олімпіади-2016 в Ріо, повідомляє російське видання "Советский Спорт", посилаючись на джерело, знайоме з ситуацією.

За даними цього джерела, сьогодні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прийме рішення: збірна Росії не буде усунена Читайте такожРосіяни пригрозили відповісти бойкотом Ігор-2016 через дискваліфікацію своїх легкоатлетів від участі в Олімпіаді, а питання про допуск конкретних спортсменів і команд в окремих видах спорту буде передано на розсуд міжнародним федераціям з цих видів спорту.

Кожна федерація сформулює свої вимоги, яким повинні будуть відповідати спортсмени, допущені в Ріо, і рішення буде прийматися на підставі цих вимог.

Як повідомляв УНІАН, англійське видання Daily Mail повідомило про те, що МОК відсторонить збірну Росії з Олімпіади-2016.