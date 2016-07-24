Daily Mail: сьогодні МОК відсторонить збірну Росії від Олімпіади-2016

Сьогодні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прийме рішення про повне відсторонення збірної Росії від участі в Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє Sports.ru, посилаючись на британське видання Daily Mail.

Наголошується, що деякі чиновники МОК також виступають за усунення збірної Росії від зимових Ігор-2018 в Пхенчхані.

"МОК хоче дискваліфікувати Росію, щоб показати: використання допінгу – атака на цілісність спорту. Це означає заборону збірної Росії на участь в Ріо. Читайте такожІсінбаєва після дискваліфікації РФ з Олімпіади: "Нехай всі псевдо-чисті атлети зітхнуть з полегшенням"Але президент МОК Томас Бах також хоче подумати над правами окремих спортсменів", – сказало виданню джерело, близьке до ситуації.

Очікується, що Бах попросить міжнародні федерації розглянути заявки російських спортсменів, які можуть взяти участь в Іграх у виняткових випадках.

Умовою будуть тренування за кордоном, суворе антидопінгове тестування і відсутність зв'язків з людьми, причетними до використання допінгу. Ці спортсмени можуть отримати право виступити у змаганнях під нейтральним прапором.

Як повідомляв УНІАН, рішення МОК про участь збірної Росії на Олімпіаді-2016 очікується сьогодні, близько 17:00 за киескому часу.