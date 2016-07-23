Будинок української збірної в Олімпійському селищі прикрасили національними прапорами

В Ріо майорять українські прапори, яскраво прикрашаючи 18-поверховий будинок, де протягом Олімпійських ігор мешкатимуть наші спортсмени і тренери, повідомляє прес-служба НОК України.

Пишаючись тим, що представляють свої держави, прагнучи максимально ідентифікувати себе з-поміж понад 200 країн-учасниць Ігор, Олімпійські команди оздоблюють свої будинки в Селищі національною символікою.

За словами шефа місії української команди, призера Олімпійських ігор Ніни Уманець, організатори розпочали проведення щоденних нарад для керівників команд, під час яких обговорюються проблемні питання. «Як завжди перед початком Ігор бувають певні дрібниці, але саме під час таких обговорень ї знаходять шляхи до їх вирішення. Також розраховуємо на підтримку волонтерів, з якими зараз координуємо роботу для максимально сприятливого забезпечення участі нашої команди в Олімпійських іграх», - відзначила Ніна Уманець.

В неділю до олімпійського Ріо прибудуть перші українські атлети – спортивні гімнасти, лучники, веслувальники та батутисти.

Як повідомляв УНАН, Ігри в Ріо-2016 відбудуться з 5 по 21 серпня.