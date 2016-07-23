Член МОК від Великобританії закликав не допустити участь Росії в Олімпіаді-2016

Член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) від Великобританії, призер чемпіонатів світу і Європи зі скелетону Адам Пенгіллі закликав цілком усунути збірну Росії від участі в Олімпіаді-2016 в бразильському Ріо-де-Жанейро, повідомляє BBC.

«Масштаб розповсюдження допінгу в Росії настільки великий, що це є злочином по відношенню до олімпійських цінностей та олімпійського руху в цілому. Тому я вважаю, що необхідно усунути всю збірну Росії від Ігор у Ріо-де-Жанейро», — зазначив британець.

Пенгіллі зізнався, що йому нелегко робити таку заяву. «В Росії, напевно, є чисті спортсмени, але не можна бути справедливим для всіх. Це дуже важке рішення, але в нинішній ситуації я вважаю неприйнятним підняття російського прапора на Олімпіаді», — додав спортсмен.

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Пенгіллі був учасником двох зимових Олімпійських ігор, срібний призер чемпіонату світу, володар бронзової нагороди європейської першості, багаторазовий призер етапів Кубка Америки, Європи і світу.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 21 липня, Спортивний арбітражний суд в Лозанні відмовився задовольнити позов Олімпійського комітету Росії до Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) з приводу дискваліфікації російських спортсменів з міжнародних змагань, в тому числі Олімпіади-2016. У липні організація відхилила окремі заявки спортсменів на участь в Іграх у зв'язку з їх причетністю до допінгової системі російської легкої атлетики.

У неділю, 24 липня, МОК може прийняти рішення про дискваліфікацію збірної Росії з Олімпіади в повному складі.