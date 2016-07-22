Ісінбаєва після дискваліфікації РФ з Олімпіади: "Нехай всі псевдо-чисті атлети зітхнуть з полегшенням"

Знаменита російська легкоатлетка і двократна олімпійська чемпіонка Єлєна Ісінбаєва вважає, що за відсутності збірної Росії на Олімпіаді в Ріо будуть виступати "псевдо-чисті" атлети. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Була та спливла надія... Нехай всі ці псевдо-чисті іноземні спортсмени видихнуть з полегшенням і виграють свої псевдо-золоті медалі в нашу відсутність. Силу завжди боялися", - заявила 31-річна спортсменка.

Вона також виступила на спеціальній конференції в соціальній мережі Vk.com. Слова Ісінбаєвої призводить Lenta.ru.

"Вітчизняні атлети виявилися зовсім не захищені. Нас валять, а ми ніяк не можемо відповісти. Я не можу не говорити, тому що мовчання — знак згоди, а я з цим не згодна. Це все дуже принизливо і соромно. Ми — зірки світової легкої атлетики, а той внесок, який я внесла у розвиток стрибків з жердиною, зараз не значить нічого. Це прикро", — зізналася спортсменка.

Як повідомляв УНІАН, вчора Спортивний аритражный суд в Лозанні відмовився задовольнити позов Олімпійського комітету Росії до Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) з приводу дискваліфікації російських спортсменів до міжнародних змагань, в тому числі Олімпіади-2016.

IAAF відсторонила спортсменів із РФ від міжнародних змагань 13 листопада. У липні організація відхилила окремі заявки спортсменів на участь в Іграх у зв'язку з їх причетністю до допінгової системі російської легкої отлетике.

У неділю, 24 липня, МОК може прийняти рішення про дискваліфікацію збірної Росії з Олімпіади в повному складі.