Колишня українська списометальниця кримчанка Ребрик "шокована" відстороненням атлетів РФ від Ігор

Метальниця списа Віра Ребрик, яка стала чемпіонкою Росії 2016 року, вважає, що рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) є психологічною атакою на олімпійську збірну Росії, повідомляє ТАСС.

"Я шокована. Це, безумовно, несправедливе рішення, особливо по відношенню до "чистих" спортсменів. Я не знаю, з чим пов'язаний такий тиск на російську збірну, це можна назвати психологічною атакою. Не розумію, як можна ґрунтуватися на чиїхось словах, без конкретних доказів", - підкреслила Ребрик.

"Ми до кінця сподівалися і вірили, що виступимо на Олімпіаді, адже таких шансів у житті може більше і не бути. Шкода, що наші керівники не передбачили заздалегідь всієї цієї негативної ситуації", - заявила спортсменка.

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Також легкоатлетка розповіла, що їй буде складно психологічно відновитися від такого потрясіння, однак незважаючи ні на що, вона продовжить тренуватися і готуватися до інших міжнародних змагань.

Ребрик - українська списометальниця родом з Ялти, чемпіонка Європи 2012 року. Після анексії Криму прийняла російське громадянство і на ЧС-2015 в Китаї виступала у складі збірної РФ. Спортсменка тоді не зуміла кваліфікуватися до фіналу, отримавши травму під час попередніх змагань.

Як повідомляв УНІАН, спортивний Арбітражний суд (CAS) в швейцарській Лозанні напередодні оприлюднив рішення про відмову задовольнити позов російських легкоатлетів, щодо виступу на Іграх-2016.

МОК прийме рішення про відсторонення всієї російської команди від Ігор-2016 в повному складі в неділю, 24 липня.