Україна долучилася до вимог ряда країн відсторонити Росію від Олімпіади - міністр Жданов

Національний антидопінговий центр України долучився до антидопінгових агентств країн, які виступили за відсторонення Російської Федерації від участі в Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро, повідомив у своєму Facebook Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

Міністр процитував листа, який направлено за підписом директора Національного антидопінгового центру України Івана Курліщука Президентові Міжнародного Олімпійського комітету пану Томасу Баху:

"НАДЦ прагне долучитися до антидопінгових агентств країн, які виступили за відсторонення Російської Федерації від участі в XXXI Олімпійських іграх 2016 року в м. Ріо-де-Жанейро. Незалежне розслідування Всесвітнього антидопінгового агентства довело, що Міністерство спорту Росії при сприянні російських спецслужб навмисне порушувало фундаментальні принципи Олімпійського руху, Олімпійської хартії і кодексу етики ВАДА. Російська влада, завдяки державній допінговій програмі, допомагала своїм спортсменам досягати високих результатів протягом багатьох років. Враховуючи те, що допінг докорінно суперечить духу спорту та підтримуючи право спортсменів на спорт, вільний від допінгу, Національна антидопінгова організація України приєднується до прохання низки національних антидопінгових організацій світу щодо відсторонення Російської Федерації від участі в Олімпійських іграх 2016 року", - йдеться у листі.

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Від свого імені Жданов зазначив: "Росія фактично порушила Міжнародну Конвенцію ЮНЕСКО про боротьбу із допінгом у спорті, прийняту 19 жовтня 2005 року. А до цього документу долучилися всі учасники олімпійського руху світу. Тож, ми всі із нетерпінням очікуємо, що "нагороди" від МОК невдовзі знайдуть цих "героїв".

Як повідомляв УНІАН, Арбітражний спортивний суд (CAS) у швейцарський Лозані сьогодні оприлюднив рішення про відмову ухвалити позов російських легкоатлетів, щодо виступу на Іграх-2016.

МОК прийме рішення про відсторонення усієї російської команди в неділю, 24 липня.