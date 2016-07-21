Рішення МОК щодо відсторонення Росії від Олімпіади буде прийнято 24 липня

Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) збереться в неділю, 24 липня, у форматі телеконференції, на якій обговорить питання участі російських спортсменів в Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на французький l'equipe.

До цього часу МОК вивчить вердикт Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS), який у четвер ухвалив рішення заборонити російським легкоатлетам брати участь в Іграх в Ріо. Суд відхилив позов Олімпійського комітету Росії та 68 спортсменів до Міжнародної асоціації легкої атлетики (IAAF) щодо участі в змаганнях. Єдиною російською легкоатлеткою на ОІ в Ріо-де-Жанейро буде стрибунка в довжину Дар'я Клішина, якій IAAF в особливому порядку дозволив виступати на міжнародних турнірах.

Читайте такожУ Росії затвердили склад збірної, яка може не поїхати на Олімпіаду

В своєму остаточному рішенні МОК буде враховувати це рішення CAS, а також доповідь незалежної комісії WADA про підсумки розслідування звинувачень у допінгових махінаціях на Олімпіаді 2014 року в Сочі. За підсумками доповіді в WADA закликали відсторонити всіх російських спортсменів від участі в ОІ-2016, а також відправити у відставку міністра спорту Віталія Мутко.

Як повідомляв УНІАН, Олімпійські ігри-2016 пройдуть у бразильському Ріо-де-Жанейро з 5 по 21 серпня.