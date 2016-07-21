Росіяни пригрозили відповісти бойкотом Ігор-2016 через дискваліфікацию своїх легкоатлетів

У Раді Федерації РФ не виключають, що відсторонення російських легкоатлетів від Олімпіади в Ріо-де-Жанейро може призвести до бойкоту Ігор усієї російської збірної, на чаші терезів — честь і гідність країни, повідомив РИА Новости віце-спікер Совфеда Ільяс Умаханов.

Раніше, у четвер 21 липня Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії (ОКР) і 68 російських легкоатлетів, залишивши в силі відсторонення Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).

"Думаю, питання бойкоту цих ігор усією російською збірною буде стояти. Зрозуміло, що в долі кожного спортсмена Олімпіада може бути єдиною, це завжди виняткова подія. Але на іншій чаші ваг все-таки — репутація країни, її честь і гідність", — сказав Умаханов.

На його думку, до бойкоту Ігор усіма спортсменками може спонукати неприйняття "штучного ідеологічного й політичного тиску, який зараз чиниться на нашу країну".

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Також віце-спікер Совфеда не виключає, що рішення відсторонити від Олімпіади наших легкоатлетів пов'язано з бажанням усунути одного з найсильніших конкурентів.

"Російська легкоатлетична збірна — одна з найсильніших у світі, і тепер вона насильно виключена з поля конкуренції", — констатував Умаханов.

Сенатор підкреслив, що не тільки російське, але й міжнародне право виключає таке поняття, як колективна відповідальність. "Інакше, як чорною сторінкою світового спорту я те що відбувається не можу назвати. Все це виходить за рамки чесної конкуренції", — заявив віце-спікер.

Цікаво, що напередодні прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ні про який бойкот мови йти не може.

СРСР бойкотував Олімпіаду в 1984-му році, коли Ігри проходили в американському Лос-Анджелесі. Це був крок у відповідь на бойкот з боку США Ігор-1980 у Москві, через введення в 1979-му році радянських військ у Афганістан.

Як повідомляв УНІАН, Незалежна комісія Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) 18 липня представила доповідь про розслідування звинувачень у допінгових махінаціях на Олімпійських іграх 2014 року в Сочі. Комісія під керівництвом Річарда Макларена заявила, що знайшла докази підтримки Міністерством спорту РФ, ЦСП і ФСБ допінгової програми в російському спорті.

WADA закликала спортивне співтовариство виключити збірну Росії з Олімпіади-2016

Згодом президент РФ Путін ініціював відставку низки чиновників РФ, відповідальних за антидопінгову програму.

Міжнародний олімпійський комітет відклав до найближчого уїк-енду своє рішення про можливе виключення всієї збірної Росії з Олімпійських ігор-2016.

Олімпіада в Ріо відбудеться з 5 по 21 серпня.