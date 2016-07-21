Спортивний арбітраж відмовився допускати російських легкоатлетів на Олімпіаду-2016

Спортивний арбітражний суд (CAS) відмовився задовольнити позов Олімпійського комітету Росії до Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF). Про це повідомив офіційний сайт CAS.

Пояснень свого рішення суду не надав.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний олімпійський комітет не став приймати рішення про допуск збірної Росії на Олімпіаді-2016. Питання було відкладено до того моменту, як свій вердикт щодо російської легкоатлетичної команди винесе CAS.

Раніше Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) закликало спортивне співтовариство усунути російських спортсменів від всіх міжнародних змагань, включаючи Олімпіаду-2016.

Перед цим голова спеціальної антидопінгової комісії WADA Річард Макларен заявив про причетність російської влади до створення системи, яка покривала позитивні допінг-проби російських спортсменів на Олімпіаді-2014 в Сочі.