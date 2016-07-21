14 країн зажадали відсторонення збірної Росії від Олімпіади-2016

Національні антидопінгові комітети 14 країн направили колективний лист до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) з вимогою дискваліфікувати Олімпійський комітет Росії (ОКР) і заборонити російській збірній брати участь в Олімпіаді. Про це повідомляє РБК, посилаючись на The Guardian.

Під листом стоять підписи антидопінгових агентств Австрії, Канади, Данії, Новій Зеландії, Єгипту, Норвегії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини, Швеції, Японії, Швейцарії, Голландії та США.

Організації висунули голові МОК Томасу Баху три основних вимоги:

1. Дискваліфікувати ОКР та заборонити йому брати участь в Олімпіаді-2016 в Ріо;

2. У зв'язку з дискваліфікацією ОКР тимчасово заборонити всім російським спортсменам, що ввійшли в затверджену ОКР збірну, брати участь в Олімпійських іграх;

3. Створити оперативну групу, до якої увійдуть члени вже існуючої групи представників спецкомісії МОК з перевірки на допінг перед Іграми, яка прийме критерії, за якими можна допустити до участі в Олімпіаді окремих російських спортсменів під нейтральним прапором. Таким чином буде дотриманий баланс між згаданими в заяві Читайте такожМОК запропонував міжнародним федераціям не віддавати право проведення великих турнірів РосіїМОК "колективною відповідальністю і право на індивідуальне правосуддя", оскільки справді "чисті" російські спортсмени не будуть зняті з Ігор".

Остання вимога містить цитату з прес-релізу МОК, випущеного після доповіді незалежної комісії WADA. В цьому прес-релізі було зазначено, що МОК прийме рішення про можливу дискваліфікацію збірної Росії після того, як вивчить, чи не суперечить така міра колективної відповідальності праву кожного спортсмена на індивідуальне правосуддя.

Як повідомляв УНІАН, раніше Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) закликало спортивне співтовариство усунути російських спортсменів від всіх міжнародних змагань, включаючи Олімпіаду-2016.

Перед цим голова спеціальної антидопінгової комісії WADA Річард Макларен заявив про причетність російської влади до створення системи, яка покривала позитивні допінг-проби російських спортсменів на Олімпіаді-2014 в Сочі.