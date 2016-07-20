У Росії затвердили склад збірної, яка може не поїхати на Олімпіаду

Виконком Олімпійського комітету Росії (ОКР) у затвердив склад збірної Росії на літні Олімпійські ігри 2016 року, які пройдуть в Бразилії, повідомляється на сайті ОКР.

Всього до складу збірної на Ігри були включені 387 спортсменів.

З них 68 спортсменів є легкоатлетами. Примітно, що на даний момент, з усіх російських легкоатлетів на змагання в Ріо-де-Жанейро допущена лише одна спортсменка - стрибунка в довжину Дар'я Клішина. Долю інших вирішить Міжнародний спортивний суд у Лозані, який оголосить свій вирок завтра.

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Щодо представників інших видів спорту, то їх можливий виступ залежить тільки від рішення Міжнародного олімпійського комітету, який може постановити виключити команду в повному складі.

Як повідомляв УНІАН, Незалежна комісія Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) 18 липня представила доповідь про розслідування звинувачень у допінгових махінаціях на Олімпійських іграх 2014 року в Сочі. Комісія під керівництвом Річарда Макларена заявила, що знайшла докази підтримки Міністерством спорту РФ, ЦСП і ФСБ допінгової програми в російському спорті. Також комісія зажадала виключити збірну Росії в повному складі з числа учасників Ігор-2016.

Згодом президент РФ Путін ініціював відставку низки чиновників РФ, відповідальних за антидопінгову програму.