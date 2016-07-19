Мутко відмовили в акредитації на Олімпійські ігри-2016
21:02, 19 липня 2016Ріо-2016
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Міністр спорту РФ Віталій Мутко не отримає акредитацію на Олімпійські ігри 2016 року в Ріо-де-Жанейро як особа, зазначена в доповіді незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).
REUTERS
У вівторок МОК провів засідання виконкому, за підсумками якого було прийнято ряд рішень та винесено кілька рекомендацій міжнародним федераціям, повідомляє ТАСС.
Так, було вирішено розпочати дисциплінарне розслідування відносно представників Мінспорту РФ, згаданих у доповіді WADA.
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"Так, це дійсно так", - повідомив представник МОК.
Як повідомляв УНІАН, ФІФА почала перевірку Мутко через масовий допінг в російському спорті
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