Мутко відмовили в акредитації на Олімпійські ігри-2016

У вівторок МОК провів засідання виконкому, за підсумками якого було прийнято ряд рішень та винесено кілька рекомендацій міжнародним федераціям, повідомляє ТАСС.

Так, було вирішено розпочати дисциплінарне розслідування відносно представників Мінспорту РФ, згаданих у доповіді WADA.

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"Так, це дійсно так", - повідомив представник МОК.

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