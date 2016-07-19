Сьогодні МОК не прийме рішення про відсторонення збірної Росії від Олімпіади-2016 - ЗМІ

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) сьогодні не прийме рішення про відсторонення збірної Росії від участі в Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє Sports.ru, посилаючись на твердження журналіста Sky Sports Орли Ченнауі.

"Наскільки нам відомо, сьогодні МОК не оголосить про повну дискваліфікацію олімпійської збірної Росії. Швидше за все, будуть прийняті тимчасові заходи проти офіційних осіб.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні виконком МОК проведе телефонну конференцію щодо заяв, які були зроблені у звіті незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Раніше Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) закликало спортивне співтовариство усунути російських спортсменів від всіх міжнародних змагань, включаючи Олімпіаду-2016.

Перед цим голова спеціальної антидопінгової комісії WADA Річард Макларен заявив про причетність російської влади до створення системи, яка покривала позитивні допінг-проби російських спортсменів на Олімпіаді-2014 в Сочі.