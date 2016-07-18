Перші санкції проти олімпійської збірної Росії за допінг можуть бути винесені завтра

Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) 19 липня проведе телефонну конференцію щодо заяв, які були зроблені у звіті незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). Про це повідомляє офіційний сайт МОК.

Організація має намір прийняти перші рішення щодо тимчасових санкції, пов'язаних з участю російської команди в Олімпіаді-2016 в Ріо.

"Розслідування показує, що була здійснена шокуюча і безпрецедентна атака на цілісність спорту і Олімпійські ігри. Тож МОК негайно прийме жорсткі заходи відносно кожного, Читайте такожГлава спецкомісії WADA не буде давати рекомендацій щодо участі збірної Росії на Олімпіаді-2016хто замішаний у цій справі, чи це окрема людина, чи організація", – сказав глава МОК Томас Бах.

Як повідомляв УНІАН, раніше Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) закликало спортивне співтовариство усунути російських спортсменів від всіх міжнародних змагань, включаючи Олімпіаду-2016.

Перед цим голова спеціальної антидопінгової комісії WADA Річард Макларен заявив про причетність російської влади до створення системи, яка покривала позитивні допінг-проби російських спортсменів на Олімпіаді-2014 в Сочі.