Перші санкції проти олімпійської збірної Росії за допінг можуть бути винесені завтра
МОК має намір ввести перші санкції проти тих, хто був залучений до російської допінгової системи.
Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) 19 липня проведе телефонну конференцію щодо заяв, які були зроблені у звіті незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). Про це повідомляє офіційний сайт МОК.
Організація має намір прийняти перші рішення щодо тимчасових санкції, пов'язаних з участю російської команди в Олімпіаді-2016 в Ріо.
"Розслідування показує, що була здійснена шокуюча і безпрецедентна атака на цілісність спорту і Олімпійські ігри. Тож МОК негайно прийме жорсткі заходи відносно кожного, Читайте такожГлава спецкомісії WADA не буде давати рекомендацій щодо участі збірної Росії на Олімпіаді-2016хто замішаний у цій справі, чи це окрема людина, чи організація", – сказав глава МОК Томас Бах.
Як повідомляв УНІАН, раніше Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) закликало спортивне співтовариство усунути російських спортсменів від всіх міжнародних змагань, включаючи Олімпіаду-2016.
Перед цим голова спеціальної антидопінгової комісії WADA Річард Макларен заявив про причетність російської влади до створення системи, яка покривала позитивні допінг-проби російських спортсменів на Олімпіаді-2014 в Сочі.