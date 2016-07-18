WADA закликала спортивне співтовариство виключити збірну Росії з Олімпіади-2016

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) закликало спортивне співтовариство усунути російських спортсменів від всіх міжнародних змагань, включаючи Олімпіаду-2016. Про це написав на своїй сторінці в Twitter офіційний представник агентства Бен Ніколс.

"WADA закликає спортивний рух відмовити російським спортсменам в участі у міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри в Ріо до тих пір, поки не відбудеться фундаментальних змін", - написав Ніколс.

При цьому він додав, що розслідування WADA про допінг в Росії "відкрило найнавмисніше і найтривожніше зловживання владою, яке коли-небудь було в спорті".

"Допінг-схеми у 30 видах спорту в Росії означають, що жодної презумпції невинності по відношенню до Росії більше не може бути", - підкреслив Ніколс.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова спеціальної антидопінгової комісії WADA Річард Макларен заявив про причетність російської влади до створення системи, яка покривала позитивні допінг-проби російських спортсменів на Олімпіаді-2014 в Сочі.

Разом з тим, він не став давати рекомендації щодо усунення збірної Росії з Олімпіади-2016.