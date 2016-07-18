Голова спецкомісії WADA не даватиме рекомендацій щодо участі збірної Росії на Олімпіаді-2016
Голова спеціальної антидопінгової комісії заявив, що його робота полягає лише у встановленні фактів.
Голова незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Річард Макларен не буде давати рекомендації з приводу участі збірної Росії на Олімпіаді-2016, повідомляє Championat.com.
"Моя робота - лише встановити факти. Жодних рекомендацій з приводу участі Росії у Олімпійських іграх я не давав і не даю. І це не було моїмЧитайте такожСьогодні WADA може порекомендувати повністю усунути збірну Росії від Олімпіади-2016завданням", - сказав Макларен під час прес-конференції в Торонто.
Перед цим він повідомив про те, що комісія визнала: Міністерство спорту РФ за допомогою ФСБ контролювало маніпуляції з допінг-пробами російських спортсменів на Олімпіаді-2014 в Сочі.
"Система була створена за підсумками Олімпійських ігор-2010 і працювала до 2014 року. Це дозволило перетворити негативний результат на позитивний під наглядом заступника міністра спорту, - заявив Макларен.