Голова спецкомісії WADA не даватиме рекомендацій щодо участі збірної Росії на Олімпіаді-2016

Голова незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Річард Макларен не буде давати рекомендації з приводу участі збірної Росії на Олімпіаді-2016, повідомляє Championat.com.

"Моя робота - лише встановити факти. Жодних рекомендацій з приводу участі Росії у Олімпійських іграх я не давав і не даю. І це не було моїмЧитайте такожСьогодні WADA може порекомендувати повністю усунути збірну Росії від Олімпіади-2016завданням", - сказав Макларен під час прес-конференції в Торонто.

Перед цим він повідомив про те, що комісія визнала: Міністерство спорту РФ за допомогою ФСБ контролювало маніпуляції з допінг-пробами російських спортсменів на Олімпіаді-2014 в Сочі.

"Система була створена за підсумками Олімпійських ігор-2010 і працювала до 2014 року. Це дозволило перетворити негативний результат на позитивний під наглядом заступника міністра спорту, - заявив Макларен.