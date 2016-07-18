Сьогодні WADA може порекомендувати повністю усунути збірну Росії від Олімпіади-2016

Сьогодні на спеціальній прес-конференції в Торонто будуть озвучені результати розслідування незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) з допінгу в Сочі-2014, повідомляє Sports.ru.

Головою комісії, яка займалася зимовою Олімпіадою, був канадський юрист Річард Макларен.

Зазначається, що Макларен і WADA не мають компетенції, щоб усунути Росію від Олімпіади-2016. Однак організація може порекомендувати МОК це зробити.

Читайте такожМіжнародна федерація гімнастики виступила проти відсторонення Росії від Олімпіади-2016Нагадаємо, розслідування почалося після заяв екс-глави московської лабораторії Григорія Родченкова про допінг російських спортсменів в Сочі-2014. Він стверджував, що в "допінгову програму" під контролем держави було включено кілька десятків спортсменів – 15 з них взяли на Іграх медалі.

До Ігор Росія розробила суміш анаболічних стероїдів (метенолон, тренболон і оксандрлон), які вживалися спортсменами разом з алкоголем. Крім того, за оцінками Родченкова, було замінено не менш сотні позитивних аналізів – зразки сечі у Сочі замінювали на чисті, які були здані раніше. Вночі, під освітленням однієї лампочки, через невелику дірку в стіні лабораторії.