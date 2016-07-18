Міжнародна федерація гімнастики виступила проти відсторонення Росії від Олімпіади-2016

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) виступила із заявою з приводу закликів повного відсторонення збірної Росії від Ріо-2016. Про це повідомляє Sports.ru, посилаючись на заяву FIG.

"FIG занепокоєна зростанням кількості посадових осіб, які закликають до повної заборони на участь російських спортсменів в Олімпійських іграх в Ріо. FIG повністю підтримує політику МОК стосовно нульової терпимості до допінгу, але ми твердо переконані, що не всі російські спортсмени мають бути усунені і визнані винними за дії інших атлетів і федерацій.

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Російські гімнасти перевірялися FIG поряд з іншими спортсменами. Тому "чисті" атлети повинні мати можливість виступити на Іграх, – йдеться в заяві.

Раніше видання The New York Times повідомило, що антидопінгові агентства щонайменше 10 країн планують звернутися в МОК з вимогою усунути всю збірну Росії від Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро.

Серед країн, які виступають проти участі російських олімпійців у Бразилії – США, Канада, Іспанія, Швейцарія, Німеччина та Японія.

Разом з тим, проти дискваліфікації Росії з Олімпіади виступили олімпійські комітети Греції та Хорватії.