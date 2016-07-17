Проводи Олімпійської збірної України відбудуться 23 липня на Софіївській площі

У Києві на Софіївській площі відбудуться проводи збірної України на ХХХІ літні Олімпійські ігри, які відбудуться в бразильському Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляється на сторінці НОК України у соціальній мережі Facebook.

Захід відбудеться в наступну суботу, 23 липня, початок - о 18:00.

Читайте такожЗбірна України встановила антирекорд за кількістю спортсменів за весь час участі в літніх Іграх"У всіх бажаючих є унікальна можливість провести "синьо-жовту" збірну на найважливіші старти 4-річчя, побажати нашим спортсменам перемог, а також стати учасником справжнього свята спорту", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Виконком НОК затвердив склад збірної України на Олімпіаду. На даний момент у команді перебувають 205 спортсменів в 27 видах спорту, але в найближчі дні список може бути розширений.