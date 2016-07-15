Виконком НОК затвердив склад збірної України на Ігри-2016 в Ріо-де-Жанейро

Сьогодні під час засідання Виконкому Національного олімпійського комітету був затверджений склад Олімпійської збірної України для участі в Іграх ХХХІ Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро (Бразилія), повідомляє прес-служба НОК.

Під час прес-конференції президент НОК Сергій Бубка оголосив, що на даний момент склад команди налічує 205 спортсменів у 27 видах спорту. Разом з тим, на листі очікування міжнародних федерацій водних видів спорту і каное знаходяться ще 5 українських плавців, а також екіпаж чоловічої байдарки-двійки, що мають потенційні шанси для участі в Іграх – відповідна інформація з’явиться найближчими днями.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка докладно поінформував усіх присутніх щодо процедури затвердження складу: «12 липня завершився ліцензійний відбір. Міжнародні федерації офіційно підтвердили квоти, завойовані спортсменами для участі в Іграх. Після цього склад Олімпійської команди був детально розглянутий на засіданні Експертної ради з підготовки до Олімпійських ігор за участю керівників федерацій з видів спорту і тренерів команд, представників фізкультурно-спортивних товариств, де було проаналізовано й жорстко дотримано чесного і прозорого принципу відбору: згідно з національною і міжнародною системою. За підсумками проведення Експертної ради склад був рекомендований на затвердження Виконкому НОК. Вже післязавтра шеф української місії Ніна Уманець відправляється до Ріо, де 18 липня відбуватиметься акредитація та підтвердження спортивних заявок», - зазначив головний олімпієць країни.

За словами Сергія Бубки, кожному спортсмену, щоб вибороти ліцензію та здобути право змагатись з найсильнішими атлетами Планети, потрібно було подолати вкрай складний кваліфікаційний відбір, який до Ігор-2016 став ще жорсткішим. Тим не менш, вперше Україна буде представлена, зокрема, в змаганнях груп у синхронному плаванні, відразу трьома командами у фехтуванні, а також веслувальному слаломі.

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Президент НОК також поінформував, що з метою забезпечення належної участі нашої Олімпійської команди в Іграх Національний олімпійський комітет в цьому олімпійському циклі надав фінансову і матеріальну підтримку федераціям з олімпійських видів спорту на підготовку спортсменів в розмірі понад 58 мільйонів гривень. НОКом забезпечено придбання інвентарю і обладнання на загальну суму майже 17,5 мільйона гривень.

«Ми маємо повну підтримку і взаєморозуміння від наших міжнародних колег: Міжнародного Олімпійського Комітету, Асоціації Національних Олімпійських комітетів та Європейських Олімпійських Комітетів. Таке порозуміння і авторитет України в олімпійському русі дозволили залучити додаткові 20 млн. грн. для забезпечення участі наших спортсменів у провідних спортивних змаганнях та тренувальних зборах», - підкреслив головний олімпієць країни.

Також в рамках співпраці з Олімпійською Солідарністю Міжнародного Олімпійського Комітету НОК вдалося суттєво збільшити кількість щомісячних стипендій для атлетів елітної групи, які готуються до Ріо. Замість 15-и стипендій, які передбачалися для України раніше, спочатку НОК вдалося збільшити їх до 30-и, а згодом і до 70-и, таким чином охопивши значно більше коло наших провідних олімпійців, що отримують щомісяця стипендії у розмірі 7,5 тисяч гривень на підготовку до Ріо. Загальний бюджет цієї програми складає майже 7 млн. грн.

Починаючи з 2014 року НОК запровадив програму допомоги на оренду житла спортсменам елітної групи та їх тренерам, які проживали на території Донецької та Луганської областей, АР Крим. Всього за цією програмою Олімпійський комітет надав допомогу 23 особам на суму більше 1,5 млн. грн.

Зі складом Олімпійської команди можна ознайомитись на офіційному сайті НОК України.