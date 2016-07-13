У Ріо презентували офіційні плакати до Олімпіади-2016 (фото)
15:04, 13 липня 2016Ріо-2016
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У Ріо-де-Жанейро 12 липня відбулася презентація колекції офіційних плакатів для Олімпійських ігор у Ріо-2016.
REUTERS
Зазначимо, Літні Олімпійські ігри 2016 року пройдуть в Бразилії з 5 по 21 серпня.
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Як повідомляв УНІАН, у Києві вже презентували нову форму української збірної на Ігри ХХХІ Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро.
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