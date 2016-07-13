У Ріо презентували офіційні плакати до Олімпіади-2016 (фото)

Зазначимо, Літні Олімпійські ігри 2016 року пройдуть в Бразилії з 5 по 21 серпня.

Читайте такожЛінивець-гімнаст і крокодили-стрибуни: ВВС зняло вражаючий ролик до Олімпіади-2016

Як повідомляв УНІАН, у Києві вже презентували нову форму української збірної на Ігри ХХХІ Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро.