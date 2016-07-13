Авторитетна аналітична компанія спрогнозувала збірній України 23 медалі на Іграх в Ріо

Авторитетна аналітична компанія Gracenote, раніше відома як Infostrada, опублікувала свій традиційний прогноз медального заліку на Ігри в Ріо-де-Жанейро, повідомляється на сайті gracenote.com.

Збірна України, на думку аналітиків, займе 16-е місце в загальному заліку, завоювавши 6 золотих, 4 срібних та 13 бронзових медалей.

Золоті медалі візьмуть фехтувальниця-шаблістка Ольга Харлан, чоловіча збірна з фехтування на шпагах, гинаст Олег Верняєв, представниця стрільби з пістолета (пневматичного пістолета) Олена Костевич, борці Юлія Ткач і Жан Беленюк.

У трійку лідерів прогнозу Gracenote увійшли збірні США (41-23-28), Китаю (31-26-24) і Росії (20-23-20).

Як повідомляв УНІАН, Олімпійські ігри-2016 пройдуть у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) з 5 по 21 серпня.